2020-04-24T03:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России пока нет

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация с коронавирусом в стране все еще напряженная
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отвечая на вопросы журналистов, когда в нашей стране будет отменен режим самоизоляции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что конкретной даты пока нет, потому что ситуация с коронавирусом все еще напряженная.

Официальный представитель Кремля также отметил, что российское руководство в этом вопросе опирается на наступление периода «с определённой эпидемиологической ситуацией».

Когда же его спросили, перешли ли ежесуточные показатели по заражениям в России в фазу плато, Дмитрий Песков сказал, что «ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной».

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим самоизоляции в России действует до 30 апреля включительно, однако Минздрав выступает за продление ограничительных мер, по крайней мере – оставить их и на майские праздники.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ранее сообщалось, что , что число инфицированных коронавирусом по стране снижается уже третьи сутки подряд. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сказал, что примерно к этому времени специалисты и ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости. Однако, как уточнил эксперт, действительно ли это выход на плато, станет понятно только к концу недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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