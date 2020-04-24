2020-04-24T04:20:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мали заразились коронавирусом 26 сотрудников миссии ООН

Они находятся в изоляции и получают необходимую помощь, двое уже выздоровели
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В Мали 26 сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заразились коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель миссии Оливье Сальгадо.

«К сегодняшнему дню коронавирус был обнаружен у 26 сотрудников МИНУСМА. Они находятся в изоляции и получают необходимую помощь», - сказал Сальгадо.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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