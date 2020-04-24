2020-04-24T05:24:33+03:00
Политика

Украина в ГА ООН заблокировала российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом

В постпредстве России при Всемирной организации назвали позицию Киева «кощунственной»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусомДелегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом, предусматривавший ослабление экономических санкций, действующих в отношении ряда развивающихся стран. В российском постпредстве при Всемирной организации назвали такую позицию Киева «кощунственной».

Дипломаты поздравили украинских коллег с очередной «победой», под чем в Киеве, «как известно, воспринимают любую возможность вставить «палки в колёса» какой-либо российской инициативе на международной арене», и это уже давно «стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19», - говорится в заявлении представительства России.

Дипломаты отмечают, что от реализации предложенного нашей страной документа «выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен».

«Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», - отмечается в заявлении постпредства России при ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд
США хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий
В Минздраве рассказали, что коронавирус вызывает у пациентов необычное течение пневмонии
В магазинах ввели новое правило для россиян
Украина в ГА ООН заблокировала российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом
В Мали заразились коронавирусом 26 сотрудников миссии ООН
«Я и не торопился»: Додон прокомментировал решение КС Молдавии приостановить кредит от России
Песков: Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России пока нет
Ученый назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса
Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября
Мэр Вашингтона: Пик заболеваемости коронавирусом в столице США ожидается в середине мая
Американцы начали получать чеки от Трампа
Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще