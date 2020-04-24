Украина в ГА ООН заблокировала российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T05:24:33+03:00

Делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

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Делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом, предусматривавший ослабление экономических санкций, действующих в отношении ряда развивающихся стран. В российском постпредстве при Всемирной организации назвали такую позицию Киева «кощунственной».

Дипломаты поздравили украинских коллег с очередной «победой», под чем в Киеве, «как известно, воспринимают любую возможность вставить «палки в колёса» какой-либо российской инициативе на международной арене», и это уже давно «стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19», - говорится в заявлении представительства России.

Дипломаты отмечают, что от реализации предложенного нашей страной документа «выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен».

«Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», - отмечается в заявлении постпредства России при ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU