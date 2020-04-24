США хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

24 Апр 2020 2020-04-24T06:03:17+03:00

Американское Минэнерго представило Трампу свою стратегию, как Штатам «восстановить мировое лидерство» в этой сфере

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Соединенные Штаты должны «восстановить мировое лидерство» в сфере ядерных технологий, вытеснив с рынка Россию и Китай. Об этом говорится в стратегии американского министерства энергетики, представленной президенту США Дональду Трампу.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что если программа Минэнерго будет реализована, «правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения».

Ведомство, в частности, предлагает мешать Москве и Пекину устанавливать прочные отношения с «рядом восточноевропейских и африканских государств», а также наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуме объяснили, почему Штаты отстают от России в разработке ядерного оружия, и что на самом деле значат заявления Вашингтона о «самом современном вооружении».

ИСТОЧНИК KP.RU