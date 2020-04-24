Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус
Накануне, 23 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, причем она распространяется только на кредиты, выданные российскими банками с 17 апреля по 1 ноября этого года, а целью кредитования должно являться жилье в новостройке.
Днем ранее Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%, в документе расписаны все параметры. В частности, поясняется, что такая ставка должна действовать весь срок кредита, при этом первоначальный взнос составляет не менее 20 процентов. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что льготная ставка применима только к новым кредитам, и рефинансировать под такие условия ранее взятые (до 17 апреля) кредиты невозможно. Сайт kp.ru разбирался с деталями новой программы ипотеки с господдержкой – кому дадут такие кредиты и на каких условиях.
Госсекретарь США Майкл Помпео убежден, что Китай ответит за то, что якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса на своей территории, в результате чего «было потеряно огромное количество жизней», а «теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики».
По мнению Помпео, китайские власти сознательно не разглашали данные о вспышке заболевания COVID-19 на ранних стадиях, причем, как отметил госсекретарь США, в отношениях Вашингтона с Пекином «по-прежнему нет полной прозрачности», и в Штатах «подозревают, что до сих пор есть много всего, о чем мы не знаем». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. К слову, этой ночью он сообщил журналистам, что солнечный свет «уничтожает» коронавирус «за минуту».
Заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса, пояснив, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, не может жить без влаги, а убивает его обычное мыло. А главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о необычном течении пневмонии, которую вызывает новый вирус.
Тем временем делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом, предусматривавший ослабление экономических санкций, действующих в отношении ряда развивающихся стран. В российском постпредстве при Всемирной организации назвали такую позицию Киева «кощунственной».
Дипломаты поздравили украинских коллег с очередной «победой», под чем в Киеве, «как известно, воспринимают любую возможность вставить «палки в колёса» какой-либо российской инициативе на международной арене», и это уже давно «стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии».
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Швейцарский кардиохирург рассказал, чем коронавирус на самом деле отличается от гриппа
Практикующий врач, профессор Пауль Фогт назвал восемь главных отличий новой инфекции (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU