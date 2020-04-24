В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать доставку еды безопасной

24 Апр 2020 2020-04-24T07:26:51+03:00

Роспотребнадзор советует придерживаться правил безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях, говорится в пятницу на сайте ведомства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности, которых следует придерживаться при доставке еды на дом в условиях режима самоизоляции.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены. В том числе носить медицинские маски, перчатки, применять салфетки для дезинфекции и антисептики для обработки рук. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что курьер должен приезжать с заказом в чистой одежде и с чистыми упаковками. У доставщика должна быть с собой личная медкнижка, оформленная по надлежащим правилам.

Заказчикам Роспотребнадзор рекомендует оплачивать покупки только бесконтактно с помощью карты онлайн, а при оплате через терминал надевать перчатки или тщательно мыть руки с мылом.

Также в сообщении сказано, что для того, чтобы вручить заказ, курьер должен оставить заказ у двери, отойти на полтора метра и уведомить о доставке по телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU