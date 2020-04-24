2020-04-24T07:26:51+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать доставку еды безопасной

Ведомство советует курьерам соблюдать правила безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор советует придерживаться правил безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях, говорится в пятницу на сайте ведомстваРоспотребнадзор советует придерживаться правил безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях, говорится в пятницу на сайте ведомстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности, которых следует придерживаться при доставке еды на дом в условиях режима самоизоляции.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены. В том числе носить медицинские маски, перчатки, применять салфетки для дезинфекции и антисептики для обработки рук. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что курьер должен приезжать с заказом в чистой одежде и с чистыми упаковками. У доставщика должна быть с собой личная медкнижка, оформленная по надлежащим правилам.

Заказчикам Роспотребнадзор рекомендует оплачивать покупки только бесконтактно с помощью карты онлайн, а при оплате через терминал надевать перчатки или тщательно мыть руки с мылом.

Также в сообщении сказано, что для того, чтобы вручить заказ, курьер должен оставить заказ у двери, отойти на полтора метра и уведомить о доставке по телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать доставку еды безопасной
Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус
Саудовская Аравия призвала увеличить финансирование борьбы с коронавирусом
Помпео: Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 апреля 2020: До конца месяца откроют 17 больниц для больных
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд