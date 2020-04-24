Учёные рассчитали, как коронавирус влияет на среднюю длительность жизни
Учёные национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Эдинбурга и Глазго исследовали влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни человека и узнали, что вирус сокращает её примерно на 10 лет. Исследование опубликовали на сайте Wellcome Open Research.
В своей работе специалисты провели анализ между данными пациентов с коронавирусом в Италии и созданной ВОЗ шкалой, которую используют для расчёта среднего сокращения длительности жизни из-за болезней.
Учёные установили, что в среднем мужчины, скончавшиеся от коронавируса, теряют 13 лет жизни, а женщины - 11.
В заключении исследования один из авторов, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер, написал, что пока СМИ освещали только проблему влияния коронавируса на пациентов с сопутствующими заболеваниями, выяснилось, что хронические заболевания незначительно сокращают продолжительность жизни в отличие от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU