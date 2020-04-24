Учёные рассчитали, как коронавирус влияет на среднюю длительность жизни

24 Апр 2020 2020-04-24T08:32:03+03:00

Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной ВОЗ, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В исследовании специалисты выяснили, сколько лет теряет человек, переболевший COVID-19

Изменить размер текста: A A

Учёные национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Эдинбурга и Глазго исследовали влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни человека и узнали, что вирус сокращает её примерно на 10 лет. Исследование опубликовали на сайте Wellcome Open Research.

В своей работе специалисты провели анализ между данными пациентов с коронавирусом в Италии и созданной ВОЗ шкалой, которую используют для расчёта среднего сокращения длительности жизни из-за болезней.

Учёные установили, что в среднем мужчины, скончавшиеся от коронавируса, теряют 13 лет жизни, а женщины - 11.

В заключении исследования один из авторов, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер, написал, что пока СМИ освещали только проблему влияния коронавируса на пациентов с сопутствующими заболеваниями, выяснилось, что хронические заболевания незначительно сокращают продолжительность жизни в отличие от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU