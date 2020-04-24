2020-04-24T08:52:45+03:00
Общество

Минобороны построило медцентр в Одинцове на неделю раньше срока

Врачи клиники уже готовы принимать пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в ПодмосковьеМинобороны досрочно завершило строительство медцентра в ПодмосковьеФото: REUTERS
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Министерство обороны России на неделю раньше запланированного срока закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцове.

В клинике уже подключена вся необходимая аппаратура. Врачи и персонал медцентра готовы к приёму пациентов.

В сообщении ведомства также сказано, что специалисты уже подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ. В клинику уже поставили мебель, функциональные кровать и приборы для транспортировки пациентов.

- На объекте максимальная строительная готовность, завершены все чистовые отделочные работы, выполнено благоустройство территории военного госпиталя, - передаёт РИА Новости слова заявления Минобороны.

В медцентре уже начали свою работу специалисты, прошедшие обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Среди них инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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