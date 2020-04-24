Минобороны построило медцентр в Одинцове на неделю раньше срока
Министерство обороны России на неделю раньше запланированного срока закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцове.
В клинике уже подключена вся необходимая аппаратура. Врачи и персонал медцентра готовы к приёму пациентов.
В сообщении ведомства также сказано, что специалисты уже подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ. В клинику уже поставили мебель, функциональные кровать и приборы для транспортировки пациентов.
- На объекте максимальная строительная готовность, завершены все чистовые отделочные работы, выполнено благоустройство территории военного госпиталя, - передаёт РИА Новости слова заявления Минобороны.
В медцентре уже начали свою работу специалисты, прошедшие обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Среди них инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи.
ИСТОЧНИК KP.RU