В Сбербанке рассказали о похищении данных карт с помощью рассылок от лица ВОЗ и предложений купить маски

24 Апр 2020 2020-04-24T09:22:43+03:00

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Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества, который появился в условиях распространения коронавируса. Компания узнала, что злоумышленники похищают данные карт, а затем деньги со счетов с помощью сайтов-ловушек. На них они завлекают пользователей с помощью рассылки от Всемирной организации здравоохранения или с через предложения о покупке медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU