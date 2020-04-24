2020-04-24T09:22:43+03:00
Общество

В Сбербанке рассказали о похищении данных карт с помощью рассылок от лица ВОЗ и предложений купить маски

Кредитная организация предупредила о новом виде мошенничества
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества, который появился в условиях распространения коронавируса. Компания узнала, что злоумышленники похищают данные карт, а затем деньги со счетов с помощью сайтов-ловушек. На них они завлекают пользователей с помощью рассылки от Всемирной организации здравоохранения или с через предложения о покупке медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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