Власти Москвы сообщили, что в начале болезни коронавирус невозможно отличить от ОРВИ

24 Апр 2020 2020-04-24T10:13:28+03:00

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ Фото: REUTERS

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Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она также сообщила, что в Москве создали информационный мониторинговый центр для контроля пациентов с признаками ОРВИ, поскольку ежедневно ко врачам обращаются коло четырёх тысяч москвичей с признаками ОРВИ.

- Если человека необходимо наблюдать около 10 дней - это 40 тыс. людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль. Поэтому мы создали специальную организационную структуру - информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг, - рассказала заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что на данный момент в центре уже работает 150 человек. Штат планируют увеличить до 350-400 сотрудников.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU