В регионах рассказали о росте безработицы

24 Апр 2020 2020-04-24T09:30:04+03:00

Показатели по биржам труда растут, но эксперты склонны думать, что они не отражают всей картины

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На биржах труда в разных регионах признают, что число безработных постепенно увеличивается. С 1 апреля в Москве зарегистрировано около 60 тыс. заявок на признание граждан безработными. В Нижегородской области – на учет встали 13 тысяч человек, в Коми – 4 тысячи, а в Краснодарском крае 36,7 тысяч.

Большинство уволенных — это люди, трудившиеся на предприятиях сферы розничной торговли, общественного питания и гостиничного дела.

— Особенно страдают те сферы, альтернатива которым в онлайн уже есть или же в онлайн-формате предоставление услуг невозможно. Это рестораны, экскурсионный и туристический бизнес, салоны красоты и фитнес-клубы, — пояснили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Официальная безработица в столице всего 0,6%, но эксперты сомневаются, что статистика отражает действительность.

- В Нижегородской области с начала года было зарегистрировано 26,1 тыс. человек, из них с начала введения ограничительных мер — 13,3 тыс. человек. Увеличилось число тех, кто трудился в сфере розничной торговли, общепита, в гостиничном бизнесе, — сообщили «Известиям» в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

В Коми тоже признают – статистика растет. Только с 1 апреля от граждан получено более 4 тыс. заявлений о признании безработными (+ 617 человек с момента введения режима самоизоляции).

- В этой статистике совсем не учтена «серая занятость». Это люди, которые не устроены официально, но получают зарплату. Кто-то отправлен в вынужденный отпуск и не имеет официального основания встать на биржу труда. Плюс ИП и самозанятые, - говорит зампред комиссии Общественной палаты по социальной поддержке, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

Согласно постановлению правительства РФ, тем кто потерял работу после 1 марта и встал на учет в службу занятости, положено пособие в апреле–июне в сумме 12130 рублей, а в Москве – 19500 рублей. Раньше эта сумма колебалась от 1,5 до 8 тысяч рублей.

— Безработных становится больше, потому что люди идут на биржи. Те, кто раньше не думал этого делать услышали про повышенное пособие, - предположил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В россии пока не говорят о сроках, когда удастся справиться с распространением коронавируса. Тем временем некоторые страны уже начали ослаблять введенные ограничения. Власти Чехии разрешили жителям просто гулять по улицам. Ранее выходить можно было в магазин, аптеку или на работу, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU