Курс рубля на 24 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,76 рубля, евро 80,3 рубля

24 Апр 2020 2020-04-24T10:23:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На открытии торгов Московской биржи курс рубля 24 апреля текущего года укрепился к доллару и евро. Американская валюта снизилась на 0,02 процента до 74,76 рубля, а евро упал на 0,4% до 80,305 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Через несколько минут после открытия биржи курсы валют ускорили свое снижение: доллар упал до отметки в 74,68 рубля на 0,12 процента, а евро опустился до 80,3 рубля еще на 0,4 процента.

Также на открытии торгов в Москве снижаются и индексы биржи и РТС. По данным на 10:00 по московскому времени индекс Московской биржи опустился на 0,8 процента до 2578,58 пункта, а РТС упал на 1,2%, достигнув отметки в 1086,57 пункта. Позже индексы немного увеличились: 2582,86 пункта биржи и 1089,06 пункта РТС.

ИСТОЧНИК KP.RU