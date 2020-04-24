2020-04-24T11:29:04+03:00
Общество

Психиатр дал советы, как организовать свой режим на самоизоляции

Специалист запретил работать, не вставая с кровати
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказал, как пережить изоляциюВрач рассказал, как пережить изоляциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На фоне пандемии коронавируса жители России уже почти месяц находятся в режиме самоизоляции, работают удаленно и не выходят из дома. Безусловно, такие кардинальные перемены не могут не отразиться на психологическом состоянии. Старший научный сотрудник, врач психоневрологического центра Вадим Хайкин дал советы. Как организовать свой распорядок дня дома, чтобы минимизировать психологическую нагрузку.

«Самое правильное — это слушать советы людей, которые по работе или в силу жизненных обстоятельств провели какое-то время в самоизоляции, например, те же космонавты. Я читал их интервью, они говорят правильные вещи: пишите себе чёткий распорядок на каждый день. Волевым усилием выполняйте максимум намеченных на день планов, пусть с поблажками, но всё равно следуйте намеченному распорядку», - цитирует психиатра RT.

Медик напомнил, что ключевым моментом в период изоляции является физическая активность. Хайкин советует каждый день ставить себе цел прости норму шагов и с помощью шагомера или приложения в смартфоне отслеживать этот показатель. Ходить можно по квартире, выносит мусор, посещать магазин. Специалист рекомендует использовать все доступные возможности.

Также врач отметил, что важно организовать для себя рабочее место и отделить его от зоны отдыха, чтобы организму было легче перестроиться.

«Идея работать, лёжа прямо в кровати, — это худший вариант. Рабочее место должно быть максимально удалено от кровати, чтобы не совмещать. Сон должен быть нормальный, условно, восемь часов в день, но не два часа и не 15. А далее — жёсткий распорядок дня с физическим, пусть даже в пределах квартиры, «походом на работу», - подчеркнул психиатр.

Медик добавил, что находиться в постоянной изоляции эмоционально тяжело всем, но с такими ограничениями приходится сталкиваться людям со всего мира. В таких условиях важно помнить, что меры по изоляции временные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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