2020-04-24T12:02:45+03:00
Общество

В регионах цифровые пропуска для работы будут действовать только сутки

Разрешение на поездки в течение всего режима самоизоляции сможет оформить только работодатель
Ася КУЗНЕЦОВА
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Цифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на суткиЦифровые рабочие пропуска в регионах можно будет получить только на суткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В российских регионах оформить рабочие цифровые пропуска можно будет только на одни сутки.

- Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд, - сообщили ТАСС в в пресс-службе Минкомсвязи.

Заместитель министра связи Олег Качанов отметил, что систему выдачи пропусков можно использовать в любом регионе, для них она будет бесплатной. Он также добавил, что оформленным на портале госуслуг пропуском можно будет пользоваться не только в регионе его получения. Уточняется, что разработчики исходили из того, что пропуск будут оформлять около 10% жителей каждого региона.

Также смогут оформить пропуск граждане иностранных государств с помощью иностранного паспорта, российского номера телефона и СНИЛС, а также через приложение по номеру телефона. На сайте госуслуг зарегистрированы 150 тысяч иностранцев, отметил замминистра цифрового разивити, связи и массовых коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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