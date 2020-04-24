2020-04-24T11:41:29+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатами

Киев высказался против ослабления санкций против России
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатамиВ Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали блокировку украинскими дипломатами проект российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что его не удивляет подобный шаг со стороны Киева.

- Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чём бы ни шла речь. Тем более о санкциях, на которые они постоянно уповают с 2014 года, рассчитывая, что наша страна под ними прогнётся, — сказал сенатор RT.

Он напомнил, что Украина не является постоянным член Совета Безопасности ООН и права вето не имеет. А сегодня мало кого волнует позиция киевских властей, касательно отношения с РФ.

- Весь мир сегодня занят куда более важными проблемами, — считает Джабаров.

Ранее делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом, предусматривавший ослабление экономических санкций, действующих в отношении ряда развивающихся стран. В российском постпредстве при Всемирной организации назвали такую позицию Киева «кощунственной».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков
Путин подписал закон о получении российского гражданства без отказа от иностранного
Коронавирусом заразился управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий
В Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатами
Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона и вручил ему ценный подарок
В регионах цифровые пропуска для работы будут действовать только сутки
Психиатр дал советы, как организовать свой режим на самоизоляции
Опубликованы новые данные о заболевших коронавирусом в России
Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску в прямом эфире
ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир"
В России за сутки 60 человек умерли от коронавируса
В Москве от коронавируса вылечились уже 2 735 человек
Минздрав выпустил рекомендации по лечению беременных от коронавируса
Медики рекомендует принимать витамин D во время изоляции
Помощник Глазьева прокомментировал критику ЦБ
Курс рубля на 24 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,76 рубля, евро 80,3 рубля
Первая европейская страна открывает границы
Работодатели оказались не готовы к переводу сотрудников на удаленную работу
Специалисты назвали главные угрозы для беременных во время самоизоляции
В регионах рассказали о росте безработицы