В Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатами

24 Апр 2020 2020-04-24T11:41:29+03:00

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В Совете Федерации прокомментировали блокировку украинскими дипломатами проект российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что его не удивляет подобный шаг со стороны Киева.

- Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чём бы ни шла речь. Тем более о санкциях, на которые они постоянно уповают с 2014 года, рассчитывая, что наша страна под ними прогнётся, — сказал сенатор RT.

Он напомнил, что Украина не является постоянным член Совета Безопасности ООН и права вето не имеет. А сегодня мало кого волнует позиция киевских властей, касательно отношения с РФ.

- Весь мир сегодня занят куда более важными проблемами, — считает Джабаров.

Ранее делегация Украины в Генассамблее ООН заблокировала предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом, предусматривавший ослабление экономических санкций, действующих в отношении ряда развивающихся стран. В российском постпредстве при Всемирной организации назвали такую позицию Киева «кощунственной».

ИСТОЧНИК KP.RU