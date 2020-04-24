2020-04-24T12:23:12+03:00
Общество

Названы главные ошибки людей в период пандемии

Население стало пренебрегать физическими нагрузками и общением
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Перечислены главные ошибки людей во время пандемииПеречислены главные ошибки людей во время пандемииФото: Мария ЛЕНЦ
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Ученые Принстонского университета назвали главные ошибки в поведении людей в период пандемии. По мнению специалистов, население слишком много думает о самой инфекции и перестает думать и заботиться о самом себе.

В частности, эксперты отметили, что в период самоизоляции люди чаще стали игнорировать полноценный сон, физические упражнения общение с окружающими. Кроме того ученые отметили, что самоизоляция способна развить хронические заболевания психики, с которыми людям придется справляться всю оставшуюся жизнь, пишет ФАН.

Еще одной распространенной ошибкой американские ученые назвали неверную интерпретацию статистических данных. Специалисты уверены, что любые ошибки в этом вопросе могут вызвать необоснованную панику или, наоборот, ложные надежды.

Также эксперты считают, что борьбу с инфекцией могут усложнять такие факторы. Как сложившиеся культурные традиции, менталитет, привычки. Например, традиция соприкосновения при встречах. Чтобы преодолеть все эти поведенческие ошибки, ученые призвали врачей распространять информацию о том, как правильно вести себя в период пандемии, с помощью лозунгов и постеров, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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