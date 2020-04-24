У российского боксера Александра Поветкина родился сын

24 Апр 2020 2020-04-24T12:56:10+03:00

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В семье Александра Поветкина радостное событие – у боксера-тяжеловеса родился сын. Мальчик появился на свет накануне и скоро уже будет дома. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

О пополнении в семействе сообщает промоутерская компания «Мир бокса».

Имя малыша пока держится в тайне. Знаменитый отец планирует посвятить все свободное время наследнику. Тем более бой, который был запланирован на 2 мая в Манчестере, отменился. Александр Поветкин должен был встретиться с временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и британские организаторы встречи перенесли бой на конец июля.

povetkinalexandr У Александра Поветкина родился сын

Новорожденный стал вторым ребенком российского боксера. В первом браке у него подрастает дочь.

Коллеги и поклонники в соцсетях поздравляют спортсмена с прибавлением, желая здоровья наследнику и супруге, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU