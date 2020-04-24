Пережившая испанский грипп 106-летняя женщина выздоровела от COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T13:21:58+03:00

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Жительница Андалусии, которая собирается праздновать свой 107-ой день рождения, смогла излечиться от коронавируса. В 1918 года пожилая Ана дель Валье пережила пандемию испанского гриппа, сообщает издание Malaga Hoy.

Невестка женщины Паки Санчес рассказала, что ее свекрови было всего семи лет, когда она заболела «испанкой». В то время от смертельного заболевания погибла сестра Аны.

- В тот день Ану послали за молоком для всей семьи, а через некоторое время нашли лежащей под деревом с очень высокой температурой. Оказалось, что она заразилась испанкой, но позже смогла излечиться от нее, - сообщила Санчес.

Последние восемь лет 106-летняя жительница Андалусии жила в доме престарелых на юге Испании, где ее часто навещали близкие. В начале марта визиты запретили из-за пандемии, а 20 марта выяснилось, что Ана дель Валье все-таки заразилась коронавирусом, и ее перевели в больницу.

Осенью этого года женщина будет праздновать свой 107-ой день рождения. Она стала одним из самых пожилых жителей Испании, переживших заражение коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772321" frameborder="0"></iframe> Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU