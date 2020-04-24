Песков о сроках окончания карантина: Ещё неделя впереди есть
Представитель Кремля также ответил на вопрос о дате нового обращения Путина к стране
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предполагаемые сроки снятия ограничительных мер по коронавирусу в России.
- Подождите, ещё есть время, ещё неделю действует этот режим. Ещё неделя впереди есть, - ответил Песков на вопрос о дате нового обращения Путина к россиянам, в котором от президента ожидают новых решений по срокам принятых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU