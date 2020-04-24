Главврач скорой помощи назвал ситуацию с пандемией «ночным кошмаром»
Главный врач скорой помощи медучреждения в Йонкерсе Энтони Лено рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом, и сравнил ситуацию с пандемией с настоящим «ночным кошмаром». Об этом сообщает газета New York Post.
- Вы даже не можете себе представить, насколько много у нас зараженных коронавирусом. В одну из моих смен от болезни погибли сразу шесть пациентов нашей больницы. Это просто ночной кошмар, - сообщил медик.
Энтони Лено отметил, что в больших семьях, проживающих в маленьких домах, изолироваться от больных COVID-19 просто невозможно, поэтому все родственники неизбежно заражаются инфекцией.
- К нам часто стали поступать целыми семьями или группами родственников. Бывало даже и так, что зараженные коронавирусом из одной семьи погибали от болезни с разницей в несколько дней, - добавил главный врач американской скорой помощи.
Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 в Москве Валерий Вечорко показал видео из переполненной реанимации, чтобы образумить тех, кто не верит в опасность коронавируса. На видеозаписи врач проходит по отделению, где все койки заполнены зараженными. Многие из больных не способны самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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