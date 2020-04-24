24 Апр 2020 2020-04-24T14:16:54+03:00

Матвиенко призвала россиян не планировать путешествия в другие страны из-за коронавируса. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

От поездок за границу в этом году лучше отказаться

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Председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала жителям страны не планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Точных сроков окончания карантина по коронавирусу никто сейчас назвать не может, - заявила государственный деятель в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что власти России своевременно приняли все необходимые меры по предупреждению коронавируса. Это дало свои результаты.

Валентина Матвиенко считает, что благодаря этим мерам темпы распространения коронавируса на территории страны не являются угрожающими.

- Полагаю, что даже самые заядлые скептики согласятся со мной, что российские власти вовремя отреагировали, приняли всеобъемлющие меры по предупреждению распространения инфекции. Благодаря этому темпы не такие угрожающие, - добавила политик.

Ограничительные меры из-за COVID-19, по ее словам, будут сниматься поэтапно, как только позволит ситуация, поэтому жителям страны лучше не планировать заранее поездки в другие страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU