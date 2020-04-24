2020-04-24T14:08:06+03:00
Происшествия

Полицейские научились раскрывать преступления прошлых лет по запаху

Новая экспертиза может определять пахучие вещества, содержатся в крови и поте преступника
Елена АКИМОВА
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Новая экспертиза может определять пахучие вещества, содержатся в крови и поте преступникаНовая экспертиза может определять пахучие вещества, содержатся в крови и поте преступникаФото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские начали активно применять в своей работе новую экспертизу, которая позволяет найти преступника по запаху. За год благодаря методике ольфакторной судебной экспертизы – именно так она называется – удалось установить 62 убийцы. Одно из преступлений было совершено восемь лет.

Разработки авторского коллектива Экспертно-криминалистического центра МВД России позволили извлекать запахи спустя продолжительное время, когда, казалось бы, все улетучилось.

Директор института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Россинская объяснила, как работает новая методика.

- Индивидуализирующие пахучие вещества содержатся как в крови, так и в поте - потожировом веществе человека. Кровь при высыхании удерживает эти вещества в течение нескольких десятков лет, тогда как из следов пота они через какое-то время улетучиваются. Таким образом, смешивание следов пота и крови нескольких лиц, приводят к тому, что кровь одного человека - потерпевшего - сохраняет в себе также ранее привнесенные пахучие вещества пота другого лица или лиц - преступников, даже без их клеточного материала, - рассказывает Россинская «Российской газете».

То есть, эксперты выделяют запахи и «консервируют» их. А когда у следствия появляются подозреваемые, то образцы сверяют. Вероятность ошибки данного метода очень мала – одна на сто миллионов случаев.

В качестве примера успешного использования экспертизы можно привести раскрытое убийство в Удмуртии. В мае 2015 года был найден мертвым четырехлетний ребенок. Недалеко от места происшествия обнаружили колье, но установить кому оно принадлежит так и не удалось. Благодаря экспертизе с украшения были взяты образцы запаха, а после в кругу свидетелей обнаружилась убийца. Именно эта женщина сообщила о страшной находке, но доказать ее причастность к преступлению не удалось. Запахи же подтвердили, что колье, потерянное на месте убийства, принадлежало именно ей. В итоге преступница получила 13,5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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