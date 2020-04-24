В Румынии нарушители карантина сняли на видео свой пикник и предложила полиции наказать их

24 Апр 2020 2020-04-24T14:12:40+03:00

В Румынии оштрафовали 11 человек за пикник во время карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В румынском городе Салча мужчина пригласил целую компанию друзей на шашлыки во двор своего дома. Один из 11 гостей транслировал пикник в честь праздника Пасхи 20 апреля в Facebook, в шутку перечислял всех присутствующих по именам и предложил полиции оштрафовать их за нарушение режима карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Полицейские посмотрели видео и выехали на место пикника. Всей компании выписали штрафы на общую сумму в 135 тысяч леев, что равняется почти 28 тысячам евро.

- Установлено, что молодой человек из Салчи организовал частное мероприятие у себя во дворе, в котором приняли участие люди, не проживающие по этому адресу, что является нарушением ограничений на передвижение. Полицейские идентифицировали 11 человек. Общая сумма штрафа для них составила 135 тысяч леев, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте полиции Румынии.

Правоохранители также объяснили, что нарушителей постигло такое строгое наказание, поскольку в уезде Сучава, где их задержали, зафиксировано наибольшее число заражённых коронавирусом и объявлен карантин.

В Румынии зарегистрировано 10 096 заболевших коронавирусом, а в одной Сучаве - 2 417 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU