Депутаты Мособлдумы рассказали, почему Ивана Жукова наградили посмертно знаком «За доблесть и мужество»

24 Апр 2020 2020-04-24T14:17:48+03:00

Именно он одним из первых организовал волонтерское движение на фоне пандемии

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Депутат Мособлдумы Иван Жуков, посмертно получивший знак «За доблесть и мужество», был одним из первых организаторов волонтерского движения в Ногинске. Когда началась пандемия коронавируса, именно добровольцы начали помогать гражданам на самоизоляции.

«Он (Иван Жуков — прим. ред.) один из первых взял на себя ответственность — организовал волонтерское движение и очень серьезно к этому вопросу отнесся. Практически все вопросы по волонтерству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтерами в тесном контакте», — цитирует первого заместителя председателя Мособлдумы Ларису Лазутину телеканал «360».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что Жуков вообще одним из первых в регионе мобилизовал муниципальных волонтеров. Депутат вкладывал в свои проекты не только силы. Но и личные средства, на которые шла закупка продуктов для людей из группы риска.

Напомним, 63-летний Иван Жуков скончался 18 апреля. При жизни Жуков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского. Знак «За доблесть и мужество» он получил посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU