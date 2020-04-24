Эксперт положительно отозвался о сокращении частоты техосмотров

24 Апр 2020 2020-04-24T14:28:29+03:00

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Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов оценил предложение сократить число техосмотров для владельцев автомобилей. Сокращение частоты процедур позволит сэкономить бюджет собственника транспортного средства.

В среднем в России техосмотр стоит тысячу рублей. Если процедура будет проводиться раз в два года, то вторая тысяча останется в кошельке у владельца машины.

- Это просто обычный математический расчет. Если мне надо проходить технический осмотр не раз в год, а раз в два года, то это автоматически экономит 50% денег. Здесь не надо искать подвохов, это простая математика, - комментирует телеканалу «360» Петр Шкуматов.

А вот на безопасности дорожного движения изменение никак не скажется. По словам эксперта, «с таким же успехом их можно было бы совсем отменить».

Ранее поступило предложение сократить частоту прохождения техосмотра. Для машин младше четырех лет полностью исключить, от 4 до 10 лет – раз в два года, - старше 10 лет- ежегодно.

При таком варианте владельцы относительно новых авто смогут сэкономить до 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU