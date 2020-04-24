2020-04-24T15:08:13+03:00
Общество

В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1

Вспышка "Свиного гриппа" произошла в 2009 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ООН сравнили последствия двух пандемий - коронавируса и "свиного гриппа". Вирус H1N1 начал распространяться в январе 2009 года. К августу 2010-го заболевание распространилось почти на 200 стран, погибли по данным ВОЗ 18 449 человек.

От коронавиурса в мире погибли уже 191 614 человек. В ВОЗ считают - мир еще в начале распространения заболевания, поскольку вирус новый, сложно дать оценку, когда произойдет пик и закончится распространение.

- Я не думаю, что мы когда-либо испытывали такую серьезность ситуации, даже во время H1N1, какую мы видим сегодня. Представители сферы здравоохранения описали ее как беспрецедентную. Тот факт, что большинство стран закрыты - это что-то совершенно новое для мира,- рассказала РИА Новости глава регионального бюро Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по связям и сотрудничеству на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и Восточной Европе Абир Этефа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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