2020-04-24T15:08:55+03:00
В мире

Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия

Штаты обещали завершить работы по созданию ARRW к 2022 году
Елена АКИМОВА
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Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружияВоенный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружияФото: REUTERS
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Распространение COVID-19 в США может замедлить процесс создания гиперзвукового оружия. Такие опасения высказал директор Пентагона по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис. Эпидемия сказалась на работе компаний-поставщиков специального оборудования для производства оружия. Это может сорвать запланированные ранее сроки.

Планировалось, что гиперзвуковая ракета ARRW будет готова к 2022 году, но на деле ждать этого не стоит.

- Сегодня у них одни лишь заявления на эту тему и смена в течение трёх месяцев генеральных подрядчиков. Даже если ничего не выйдет, Пентагон заявит, что все получилось, - комментирует RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Основная проблема, которая стоит перед американскими разработчиками – это разработка специальных материалов, которые способны держаться при высоких температура, а также передавать информацию от гиперзвуковых блоков.

- Но в любом случае в Пентагоне будут рассказывать красивые истории, чтобы оттянуть время и сохранить финансирование, а возможно, даже и увеличить, — считает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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