На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T15:32:13+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе завершился ремонт и переоборудование большинства больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова удвоено число коек для лечения инфекции.

По нормативам Минздрава РФ, которые рассчитываются из численности населения, к концу апреля на Ямале должны быть созданы дополнительные 272 койки для госпитализации людей с диагнозом COVID-19. Из них 190 должны быть оборудованы кислородом, включая 95 – аппаратами ИВЛ.

Об увеличении планового количества коек и оснащении больниц необходимым оборудованием губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал в обращении к ямальцам.

«Коек с кислородом, при рекомендованных 190, у нас уже более 250-ти. В ближайшие дни введём ещё 100. По аппаратам ИВЛ: у нас оснащены ими все специальные реанимационные койки, их 51 единица. Это то, что рекомендовано Минздравом. На сегодня в аппаратах ИВЛ нуждается малая часть пациентов. Но мы всё равно будем наращивать наши мощности», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время в округе уже готово 510 больничных мест для лечения коронавирусной инфекции. Они сосредоточены в больницах крупных городов, куда доставляются пациенты со всего Ямала.

Монтаж кислородопровода в надымской центральной районной больнице закончен еще в конце марта. В начале апреля были завершены внутренние работы в окружном центре по профилактике и борьбы со СПИД в Ноябрьске. В палатах были установлены душевые кабины для обеспечения пациентов комфортными условиями пребывания, проведено водоотведение. На четвертом этаже терапевтического корпуса №2 в Ноябрьске завершен монтаж кислородопровода, в палаты заведены новые линии электроподключения. Кроме того, в поликлинике на 500 посещений в Тарко-Сале завершен капитальный ремонт помещений третьего этажа.

На этой неделе строители закончили ремонтные работы в инфекционном блоке больничного комплекса в Новом Уренгое: завершен монтаж кислородных линий , выполнены электромонтажные работы для обеспечения возможности подключения резервного источника питания. Инфекционный корпус больницы введен в эксплуатацию в 1989 году. До переоборудования там было 9 точек подключения кислорода – этого хватало для повседневной работы.

Масштабные работы прошли и в инфекционном корпусе салехардской окружной больницы. Во время его посещения в марте, губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил увеличить там число коек с 52 до 80-ти. Для этого пришлось ускорить капитальный ремонт, начавшийся в корпусе еще до пандемии коронавируса.

Сейчас в округе почти тысяча медицинских работников, из которых 200 – врачи, задействованные в борьбе с коронавирусом. При необходимости округ готов привлечь больше специалистов.