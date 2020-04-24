Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020

24 Апр 2020 2020-04-24T16:33:45+03:00

Президент союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что в этом сезоне лучше путешествовать внутри страны

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что ждет туристический сезон в этом году и состоится ли он вообще.

- Скорее всего, этим летом мы в большей степени будем путешествовать внутри страны. Поскольку здесь и ближе к дому, и надежнее, и защита, и так далее.- рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Голов также предположил, что, скорее всего, люди будут выбирать санитарно-курортные направления. В России достаточно много мест, где можно подлечиться и отдохнуть. По мнению эксперта, сейчас внутренний туризм будет востребованнее, нежели путешествия за границу.

Тем не менее Голов не отрицает, что после открытия Турции люди потянутся и туда. Вероятно, это будет первая страна, куда путешественники поедут после открытия границ.

Голов также отметил, что после начала туристического сезона турагентства, скорее всего, будут контролироваться вышестоящими организациями.

- Скорее всего, это будет Росавиация, Ростуризм, министерство экономического образования, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU