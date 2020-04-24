Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"

24 Апр 2020 2020-04-24T16:52:03+03:00

Бывший президент Грузии, а также в прошлом глава Одессы, хочет отвечать в Украине за инновации

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Михаил Саакашвили планирует вернуться в большую политику. На этот раз в украинском правительстве. Раньше он занимал пос президента Грузии. Но ушел. Как потом признался журналистам, потому что "сам устал и люди устали от него". Не сложилось и с карьерой на Украине, Саакашвили возглавлял Одесскую область.

В среду 22 апреля он написал в соцсетях, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по инновациям. Правда, в Верховной Раде не стали рассматривать его кандидатуру, вопрос отложили.

- Я абсолютный сторонник мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто", - заявил Саакашвили в интервью Deutsche Welle.

В Грузии пообещали выслать из Украины своего посла, если Саакашвили станет вице-премьером. Там считают неприемлемым назначать на пост человека, который осужден за тяжкие преступления и находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU