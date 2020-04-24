2020-04-24T17:03:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России

Изоляция позволяет эффективно противодействовать инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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На сегодняшний день реализация ограничений из-за распространения коронавируса идет успешно и позволяет эффективно противодействовать пандемии.На сегодняшний день реализация ограничений из-за распространения коронавируса идет успешно и позволяет эффективно противодействовать пандемии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сегодняшний день реализация ограничений из-за распространения коронавируса идет успешно и позволяет эффективно противодействовать пандемии. Такое мнение высказала на заседании 24 апреля руководитель агентства ФМБА Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба организации.

-Реализация ограничительных мероприятий идет успешно, она эффективно противодействуют коронавирусу в регионах России, - заявила Скворцова.

В рамках совещания специалисты внимательно рассмотрели вопросы работу медучреждений ФМБА, в том числе тех, которые располагаются на стратегических закрытых территориях. Вероника Скворцова рассказала, что сейчас все больницы агентства готовы к приему больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Медики уже прошли полный инструктаж по работе с зараженными пациентами и получили все средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

На совещании затронули и вопрос работы служб крови в современных условиях.

- Каждый день ФМБА проводит мониторинг наличия компонентов донорской крови в учреждениях службы крови и их выдачу с целью клинического использования, - подчеркнула руководитель агентства.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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