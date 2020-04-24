Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T17:12:00+03:00

Путин сообщил, что практически все партнеры России выразили готовность к совместной работе против коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент сообщил, что практически все страны выразили готовность сотрудничать по этому направлению

Изменить размер текста: A A

МИД поможет Миндраву и другим российским ведомствам, занятым борьбой с коронавирусом, наладить связи с коллегами из других стран. Такое поручение ведомству дал президент Владимир Путин.

В пятницу 24 апреля глава государства провел совещание постоянными членами Совета безопасности РФ. Он сообщил, что практически все страны выступили за сотрудничество в борьбе с пандемией. Это касается обмену данных из лабораторий, где идет разработка вакцины, помощь в доставке медицинских товаров, "предлагают услуги по разным направлениям", сообщил президент.

- Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать,- обратился к главе МИД Сергею Лаврову президент.

К процессу подключат также российских послов.

На совещании Владимир Путин также дал поручение выделить на закупку машин скорой помощи в регионы 5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU