Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
МИД поможет Миндраву и другим российским ведомствам, занятым борьбой с коронавирусом, наладить связи с коллегами из других стран. Такое поручение ведомству дал президент Владимир Путин.
В пятницу 24 апреля глава государства провел совещание постоянными членами Совета безопасности РФ. Он сообщил, что практически все страны выступили за сотрудничество в борьбе с пандемией. Это касается обмену данных из лабораторий, где идет разработка вакцины, помощь в доставке медицинских товаров, "предлагают услуги по разным направлениям", сообщил президент.
- Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать,- обратился к главе МИД Сергею Лаврову президент.
К процессу подключат также российских послов.
На совещании Владимир Путин также дал поручение выделить на закупку машин скорой помощи в регионы 5 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU