2020-04-24T17:12:00+03:00
Общество

Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом

Президент сообщил, что практически все страны выразили готовность сотрудничать по этому направлению
Юлия САЛЬНИКОВА
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Путин сообщил, что практически все партнеры России выразили готовность к совместной работе против коронавирусаПутин сообщил, что практически все партнеры России выразили готовность к совместной работе против коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МИД поможет Миндраву и другим российским ведомствам, занятым борьбой с коронавирусом, наладить связи с коллегами из других стран. Такое поручение ведомству дал президент Владимир Путин.

В пятницу 24 апреля глава государства провел совещание постоянными членами Совета безопасности РФ. Он сообщил, что практически все страны выступили за сотрудничество в борьбе с пандемией. Это касается обмену данных из лабораторий, где идет разработка вакцины, помощь в доставке медицинских товаров, "предлагают услуги по разным направлениям", сообщил президент.

- Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать,- обратился к главе МИД Сергею Лаврову президент.

К процессу подключат также российских послов.

На совещании Владимир Путин также дал поручение выделить на закупку машин скорой помощи в регионы 5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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