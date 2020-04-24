2020-04-24T17:16:44+03:00
Общество

Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России

Александр Цыбульский оценил ход масштабной реконструкции
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Глава Архангельской области Александр Цыбульский побывал в гостях у молодых волонтеров.​ Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КОНОНОВ.Глава Архангельской области Александр Цыбульский побывал в гостях у молодых волонтеров.​ Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КОНОНОВ.
Изменить размер текста:

В Архангельской области появится один из лучших в России молодежных центров: так считает врио губернатора региона Александр Цыбульский. Сейчас в Областном доме молодежи идет масштабная реконструкция - меняется внутреннее пространство, появляются просторные зоны для занятий творчеством и спортом. О своей поездке вт будущий молодежный центр глава региона рассказал в Инстаграме.

- Областной Дом молодежи сегодня - основная локация волонтёров. Здесь сосредоточены ресурсы для оказания поддержки людям старшего возраста в период борьбы с распространением коронавируса. Обсудили с активистами движения возможность оказания такой помощи и многодетным семьям, которые в период действия ограничений оказались в непростой ситуации, - написал Александр Цыбульский на своей странице. - Тем временем реконструкция здания Дома молодежи продолжается. Скоро здесь будет создана инфраструктура для разного рода активностей - спортзал, студии звукозаписи, лектории, коворкинг-зоны, скейт-парк. Будущая атмосфера уже чувствуется - художники стараются. Перспектива - создание подобных локаций для подростков и молодежи в других городах и районах области.

В архангельском молодежном центре появятся спортзал, студии звукозаписи, лектории, коворкинг-зоны, скейт-парк и многое другое. Кроме общественных пространств и зон для творчества здесь оборудуют еще и хостел. Креативным оформлением внутренних интерьеров занимаются молодые архангельские художники.

- То, что ребята здесь делают, заслуживает всяческой поддержки. Это действительно хороший многоцелевой субкультурный центр, где каждый найдет себе занятие по душе, у него есть все шансы стать одним из лучших в России, - отметил Александр Цыбульский. - К молодежи нам необходимо относиться крайне бережно, чтобы ребятам было интересно оставаться жить в родном регионе. И многое зависит не только от наличия работы и размера зарплаты, но и от той среды, которая окружает.

Сейчас в Доме молодежи работает Ресурсный центр добровольчества. Волонтеры дежурят в областных больницах и проводят консультации по телефону горячих линий, помогают пожилым и одиноким людям. В рамках проекта «Продуктовый набор» ребята собирают продовольственные пакеты, которые уже на днях начнут доставлять пожилым людям. Во время встречи Александр Цыбульский пообещал, что волонтерам, развозящим помощь на личных автомобилях, область компенсирует затраты на бензин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1