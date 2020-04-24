Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России

24 Апр 2020 2020-04-24T17:16:44+03:00

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В Архангельской области появится один из лучших в России молодежных центров: так считает врио губернатора региона Александр Цыбульский. Сейчас в Областном доме молодежи идет масштабная реконструкция - меняется внутреннее пространство, появляются просторные зоны для занятий творчеством и спортом. О своей поездке вт будущий молодежный центр глава региона рассказал в Инстаграме.

- Областной Дом молодежи сегодня - основная локация волонтёров. Здесь сосредоточены ресурсы для оказания поддержки людям старшего возраста в период борьбы с распространением коронавируса. Обсудили с активистами движения возможность оказания такой помощи и многодетным семьям, которые в период действия ограничений оказались в непростой ситуации, - написал Александр Цыбульский на своей странице. - Тем временем реконструкция здания Дома молодежи продолжается. Скоро здесь будет создана инфраструктура для разного рода активностей - спортзал, студии звукозаписи, лектории, коворкинг-зоны, скейт-парк. Будущая атмосфера уже чувствуется - художники стараются. Перспектива - создание подобных локаций для подростков и молодежи в других городах и районах области.

В архангельском молодежном центре появятся спортзал, студии звукозаписи, лектории, коворкинг-зоны, скейт-парк и многое другое. Кроме общественных пространств и зон для творчества здесь оборудуют еще и хостел. Креативным оформлением внутренних интерьеров занимаются молодые архангельские художники.

- То, что ребята здесь делают, заслуживает всяческой поддержки. Это действительно хороший многоцелевой субкультурный центр, где каждый найдет себе занятие по душе, у него есть все шансы стать одним из лучших в России, - отметил Александр Цыбульский. - К молодежи нам необходимо относиться крайне бережно, чтобы ребятам было интересно оставаться жить в родном регионе. И многое зависит не только от наличия работы и размера зарплаты, но и от той среды, которая окружает.

Сейчас в Доме молодежи работает Ресурсный центр добровольчества. Волонтеры дежурят в областных больницах и проводят консультации по телефону горячих линий, помогают пожилым и одиноким людям. В рамках проекта «Продуктовый набор» ребята собирают продовольственные пакеты, которые уже на днях начнут доставлять пожилым людям. Во время встречи Александр Цыбульский пообещал, что волонтерам, развозящим помощь на личных автомобилях, область компенсирует затраты на бензин.