Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах

24 Апр 2020 2020-04-24T17:23:32+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы. Такое заявление сразу же вызвало жаркие споры. По мнению многих людей, эта мера излишня, тем более, что в некоторых субъектах не так много заболевших.

Гендиректор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков, напротив, поддержал инициативу Собянина. Свою точку зрения он объяснил тем, что даже от одного человека могут заразиться десятки, сотни людей.

- Поэтому, наверное, на сегодняшний момент можно сказать так, что лучше себя обезопасить, может быть, перебдеть, что называется, но все-таки остановить ту проблему. Цифровые пропуска – это не самое проблемное, что может быть, - рассказал Кусков в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, он отметил, что правильнее было бы последовать примеру Китая и ввести жесткий карантин, когда запрещено фактически любое передвижение. Это позволило бы не только остановить распространение заболевания, но и не допустило бы такого сильного влияния на экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU