Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T17:41:51+03:00

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В России меняются требования к допуску доноров в Центры крови. Из-за пандемии коронавируса, нахождение большого числа людей в одном помещении, опасно массовой передачей вируса. Поэтому доноров будут допускать к сдаче только при соблюдении правил.

- Отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров,- приводит слова главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой пресс-служба организации.

Чтобы не допустить дефицита донорской крови, специалисты ФМБА ежедневно проводят мониторинг наличия компонентов донорской крови в регионах.

С начала апреля пациентов с коронавирусом начали лечить с помощью плазмотерапии. Этот способ хорошо себя зарекомендовал в Китае. Пациентам переливают плазму выздоровевших людей, в крови которых есть антитела к Covid-19.

Первые излечившиеся с помощью такого способа уже есть в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU