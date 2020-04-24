2020-04-24T17:48:58+03:00
Общество

В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением

Если дистанционную продажу спиртного разрешат, то это приведет к росту употребления алкоголя в стране
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Минздраве считают, что вывод продаж спиртного в Интернет скажется на объеме употребляемого алкоголяВ Минздраве считают, что вывод продаж спиртного в Интернет скажется на объеме употребляемого алкоголяФото: Влад КОМЯКОВ
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В Минздраве считают дистанционную продажу алкоголя преступлением.

Законопроект, дающий право продавать пиво, шампанское и вино, существует с 2018 года. Но одобрения пока не получено. Согласно документу с 2019 года должны были дать добро на продажу указанных видов алкоголя, а с 2020 года могли снять запрет на дистанционную продажу уже и крепкого горячительного.

Если такие изменения в закон внесут, то это может привести к увеличению потребления спиртного. Право, не выходя из дома покупать алкоголь, может соблазнить некоторых россиян пить больше.

- Я категорически против. Нельзя потворствовать, соблазнять людей. Это преступление, на мой взгляд,- сказал главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн, его слова приводят РИА Новости.

Ранее в Минпромторге объясняли инцициативу желанием помочь малым и средним производителям вина, для которых дистанционный способ продажи мог бы стать "единственной возможностью попасть на рынок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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