2020-04-24T17:52:09+03:00
Общество

В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше

Временный перерыв в работе сказывается на желании устраивать перекуры
Юлия САЛЬНИКОВА
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Останавливает курильщиков информация о том, что сигареты могут стать причиной осложнения при заражении коронавирусомОстанавливает курильщиков информация о том, что сигареты могут стать причиной осложнения при заражении коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне на самоизоляции стали реже курить. Так считает главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн. Причин у такого явления несколько. С одной стороны, в СМИ все чаще пишут о том, что курильщики - в группе риска по коронавирусу. Вероятность развития осложнений на фоне заражения у них выше, чем у тех, кто не страдает зависимостью.

- Человек, который изолирован в небольшом пространстве, причем с женой и детьми, он, конечно, меньше курит. Есть давление семьи с одной стороны, а с другой - в небольшом пространстве это тяжело делать,- сказал представитель Минздрава.

Такие данные подтверждают результаты опросов. Около трети россиян действительно, находясь на самоизоляции дома, стали реже устраивать перекур. Из них большая часть - трудоустроенные граждане. А вот безработные россияне во время пандемии, наоборот, курят больше, чем раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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