В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
Опыт медиков показывает, что коронавирусная инфекция у детей протекает более гладко, чем у взрослых: дети реже умирают от болезни и заражаются, как правило, только легкой формой вируса. Такие выводы представили специалисты министерства здравоохранения в новых рекомендациях по борьбе с пандемией COVID-19.
- Опыт разных стран доказывает, что дети легче переносят заражение, развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки, - отметили специалисты.
В ведомстве отметили, что четверть заразившихся детей переносят коронавирус без каких-либо видимых симптомов. Именно поэтому за детьми необходимо внимательно наблюдать, ведь они играют огромную роль в распространении болезни.
Тяжелое течение болезни наблюдается примерно в одном проценте случаев инфицирования у детей. Осложнения возникают только в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Согласно документу, дети выздоравливают после заражения коронавирусом примерно через 1-2 недели.
В Китае отец изобрёл детский костюм от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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