2020-04-24T17:42:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей

Дети должны быть под особым вниманием, поскольку они играют огромную роль в распространении болезни
Ксения АНУФРИЕВА
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Дети выздоравливают после заражения коронавирусом примерно через 1-2 недели.Дети выздоравливают после заражения коронавирусом примерно через 1-2 недели.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Опыт медиков показывает, что коронавирусная инфекция у детей протекает более гладко, чем у взрослых: дети реже умирают от болезни и заражаются, как правило, только легкой формой вируса. Такие выводы представили специалисты министерства здравоохранения в новых рекомендациях по борьбе с пандемией COVID-19.

- Опыт разных стран доказывает, что дети легче переносят заражение, развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки, - отметили специалисты.

В ведомстве отметили, что четверть заразившихся детей переносят коронавирус без каких-либо видимых симптомов. Именно поэтому за детьми необходимо внимательно наблюдать, ведь они играют огромную роль в распространении болезни.

Тяжелое течение болезни наблюдается примерно в одном проценте случаев инфицирования у детей. Осложнения возникают только в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Согласно документу, дети выздоравливают после заражения коронавирусом примерно через 1-2 недели.

В Китае отец изобрёл детский костюм от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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