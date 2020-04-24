2020-04-24T18:02:49+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина

Директор инвестиционной компании "Алго Капитал" Михаил Ханов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о минусах удаленной работы
Валерия ЛЫСЕНКОАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Директор инвестиционной компании "Алго Капитал" Михаил Ханов рассказал о минусах удаленной работыДиректор инвестиционной компании "Алго Капитал" Михаил Ханов рассказал о минусах удаленной работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время самоизоляции большинство сотрудников освоили работу на удаленке. Кого-то это более чем устраивает, а кто-то уже рвется в офис.

Директор инвестиционной компании "Алго Капитал" Михаил Ханов совершенно не приветствует удаленную работу.

- Я считаю, что это полная чушь - удаленная работа. Все большие, серьезные и великие дела, касающиеся развития, они все делаются только вместе. Что делает Гугл. Он делает все, чтобы его сотрудники работали комьюнити, чтобы они не уходили домой, чтобы они все время проводили вместе, потому что именно так рождаются новые идеи, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Ханова, после пандемии люди вновь вернутся в офисы, снова будут работать вместе. Эксперт отмечает, что только такой вид работы может принести какой-то результат. Конечно, это касается не всех. Есть и те сотрудники, которые могут легко выполнять свою работу на удаленке. К ним Ханов отнес бухгалтеров, дизайнеров и журналистов, при этом оговорившись, что и у них не всегда это получается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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