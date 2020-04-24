Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
За границей находятся около 50 тысяч россиян, которые ожидают возвращения на Родину. Их "отпуск" вынуждено продлился на месяц - в конце апреля Россия отменила временно авиасообщение с другими странами. Такие же ограничения введи и в других государствах. Но при этом российские власти разрешили вывозные рейсы для эвакуации граждан.
Так что россияне, имеющие на руках обратные билеты, не смогли ими воспользоваться в указанный там день. Их попросили заполнить специальные анкеты на сайте Госуслуги, на основании этих данных будут формировать списки на эвакуацию.
- Всего с 7 по 23 апреля 2020 года Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов - в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс - в другие регионы страны,- сообщили в Минкомсвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU