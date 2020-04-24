Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран

24 Апр 2020 2020-04-24T18:10:23+03:00

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За границей находятся около 50 тысяч россиян, которые ожидают возвращения на Родину. Их "отпуск" вынуждено продлился на месяц - в конце апреля Россия отменила временно авиасообщение с другими странами. Такие же ограничения введи и в других государствах. Но при этом российские власти разрешили вывозные рейсы для эвакуации граждан.

Так что россияне, имеющие на руках обратные билеты, не смогли ими воспользоваться в указанный там день. Их попросили заполнить специальные анкеты на сайте Госуслуги, на основании этих данных будут формировать списки на эвакуацию.

- Всего с 7 по 23 апреля 2020 года Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов - в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс - в другие регионы страны,- сообщили в Минкомсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU