Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Военные врачи помогут медикам из Подмосковья лечить пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе селекторного совещания 24 апреля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он сообщил, что соответствующее обращение от властей региона к ним поступало и было одобрено.
Помощь окажут по нескольким направлениям: к работе приступят реанимационные бригады военных врачей, сестринские бригады.
На поддержку могут рассчитывать предприятия военно-промышленного комплекса.
- Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно выполнен,- сообщил Сергей Шойгу.
Глава ведомства заявил, что мероприятия по поддержке работы предприятий ВПК должны быть выполнены "полностью и безусловно".
В Вооруженных силах создан резерв для помощи регионам, сформированы 65 бригад реаниматологов, врачей, младшего медперсонала.
Ранее в четырех регионах Западного военного округа создали специализированные группировки, в которые вошли части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения.
ИСТОЧНИК KP.RU