2020-04-24T19:18:11+03:00
Общество

Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье

В Минобороны создали резерв для помощи регионам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Военные врачи окажут помощь в лечении зараженныхВоенные врачи окажут помощь в лечении зараженныхФото: REUTERS
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Военные врачи помогут медикам из Подмосковья лечить пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе селекторного совещания 24 апреля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он сообщил, что соответствующее обращение от властей региона к ним поступало и было одобрено.

Помощь окажут по нескольким направлениям: к работе приступят реанимационные бригады военных врачей, сестринские бригады.

На поддержку могут рассчитывать предприятия военно-промышленного комплекса.

- Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно выполнен,- сообщил Сергей Шойгу.

Глава ведомства заявил, что мероприятия по поддержке работы предприятий ВПК должны быть выполнены "полностью и безусловно".

В Вооруженных силах создан резерв для помощи регионам, сформированы 65 бригад реаниматологов, врачей, младшего медперсонала.

Ранее в четырех регионах Западного военного округа создали специализированные группировки, в которые вошли части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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