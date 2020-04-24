2020-04-24T20:03:40+03:00
В мире

Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов

Ранее президент США выделил на преодоление кризиса рекордную сумму в 2 триллиона долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В США на борьбу с пандемией потратили 40 процентов ВВПВ США на борьбу с пандемией потратили 40 процентов ВВПФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп выделил на преодоление кризиса около 500 миллиардов долларов.

Ранее пакет поддержки экономики одобрили в Сенате. Это не первый по величине денежный транш в период пандемии коронавируса. В марте американский президент выделил на борьбу с заболеванием и последствиями пандемии 2 триллиона долларов. Это рекордная сумма. Для сравнения, в 2008 году на преодоление кризиса американский президент одобрил выделение 800 миллиардов долларов.

В Конгрессе США прописали, на какие направления потратят деньги: 300 млрд долларов на программу льготных кредитов малому бизнесу, около 60 млрд долларов - по другой госпрограмме для помощи малому бизнесу, 75 млрд больницам, 25 млрд на тесты для диагностики коронавируса.

В Белом доме сообщили, что на борьбу с экономическими последствиями коронавируса потрачено 40 процентов ВВП, около 9 триллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1