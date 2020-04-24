Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов

24 Апр 2020 2020-04-24T20:03:40+03:00

В США на борьбу с пандемией потратили 40 процентов ВВП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент США Дональд Трамп выделил на преодоление кризиса около 500 миллиардов долларов.

Ранее пакет поддержки экономики одобрили в Сенате. Это не первый по величине денежный транш в период пандемии коронавируса. В марте американский президент выделил на борьбу с заболеванием и последствиями пандемии 2 триллиона долларов. Это рекордная сумма. Для сравнения, в 2008 году на преодоление кризиса американский президент одобрил выделение 800 миллиардов долларов.

В Конгрессе США прописали, на какие направления потратят деньги: 300 млрд долларов на программу льготных кредитов малому бизнесу, около 60 млрд долларов - по другой госпрограмме для помощи малому бизнесу, 75 млрд больницам, 25 млрд на тесты для диагностики коронавируса.

В Белом доме сообщили, что на борьбу с экономическими последствиями коронавируса потрачено 40 процентов ВВП, около 9 триллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU