2020-04-24T21:22:09+03:00
В мире

Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков

Это единственный военно-морской корабль с зараженными коронавирусом в море
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эсминец готовят к возвращению в портЭсминец готовят к возвращению в портФото: REUTERS
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На борту американского эсминца "Кидд" (USS Kidd) подтвердили коронавирус у моряков.

Военные выполняли миссию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. В Пентагоне подтвердили, что один из моряков с симптомами простудного заболевания эвакуирован на берег в Техас. Ему сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным.

В военном ведомстве отказались называть точную цифру по числу зараженных на корабле. По данным Reuters, инфицированы больше десятка человек.

Из-за этого в ВМФ готовятся возвращать эсминец в порт для дезинфекции.

- "Кидд" является единственным военно-морским кораблем, находящимся в море с подтвержденными случаями коронавируса,- сообщает издание.

Ранее болезнь нашли у военных авианосца "Теодор Рузвельт". Заражены оказались 850 солдат из примерно 4800 человек на борту. Один военный погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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