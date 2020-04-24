Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
На борту американского эсминца "Кидд" (USS Kidd) подтвердили коронавирус у моряков.
Военные выполняли миссию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. В Пентагоне подтвердили, что один из моряков с симптомами простудного заболевания эвакуирован на берег в Техас. Ему сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным.
В военном ведомстве отказались называть точную цифру по числу зараженных на корабле. По данным Reuters, инфицированы больше десятка человек.
Из-за этого в ВМФ готовятся возвращать эсминец в порт для дезинфекции.
- "Кидд" является единственным военно-морским кораблем, находящимся в море с подтвержденными случаями коронавируса,- сообщает издание.
Ранее болезнь нашли у военных авианосца "Теодор Рузвельт". Заражены оказались 850 солдат из примерно 4800 человек на борту. Один военный погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU