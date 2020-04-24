2020-04-24T21:13:38+03:00
Общество

В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"

В начале распространения болезни в России ограничения вводили поэтапно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне будут выходить из режима самоизоляции поэтапно. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что происходить снятие ограничений должно в порядке, обратном тому, в котором вводили эти нормы.

- На карантин мы уходили постепенно - сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы,- приводит его слова РИА Новости.

В числе последних введенных ограничительных мер - отмена авиасообщения и пропускной режим в некоторых регионах. Вероятно, снимать ограничения начнут с самых строгих запретов. Если это будет действительно так, то последним шагом станет снятие моратория на массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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