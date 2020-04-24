В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Россияне будут выходить из режима самоизоляции поэтапно. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что происходить снятие ограничений должно в порядке, обратном тому, в котором вводили эти нормы.
- На карантин мы уходили постепенно - сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы,- приводит его слова РИА Новости.
В числе последних введенных ограничительных мер - отмена авиасообщения и пропускной режим в некоторых регионах. Вероятно, снимать ограничения начнут с самых строгих запретов. Если это будет действительно так, то последним шагом станет снятие моратория на массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU