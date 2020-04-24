ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом на 24 апреля увеличилось до 2 626 321. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у больше, чем 81 тысячи человек.
Жертвами нового заболевания стали 181 938 зараженных, из них 6260 погибли за последние 24 часа.
Список наиболее пострадавших стран не меняется: США, Италия, Испания.
Но есть в мире страны, где готовятся к снятию ограничений. Например, власти Германии одобрили возоновление церковных и религиозных служб, правда, пока только в одной Баварии с 4 мая.
- Вера и общество укрепляют нас, особенно в трудные времена,- заявил CNN глава канцелярии Баварии Флориан Херрманн.
Во Франции, наоборот, отказались даже рассматривать вопрос об открытии ресторанов, как минимум до мая.
Коронавирус ударил не только по демографии и здравоохранению, но и по экономике. Лидеры ЕС договорились о создании фонда для восстановления пострадавших стран. Фонд превысит 1 триллион долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU