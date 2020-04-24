ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек

24 Апр 2020 2020-04-24T22:25:26+03:00

Больше всего зараженных в США - 884 000 случаев Covid-19 Фото: REUTERS

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По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом на 24 апреля увеличилось до 2 626 321. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у больше, чем 81 тысячи человек.

Жертвами нового заболевания стали 181 938 зараженных, из них 6260 погибли за последние 24 часа.

Список наиболее пострадавших стран не меняется: США, Италия, Испания.

Но есть в мире страны, где готовятся к снятию ограничений. Например, власти Германии одобрили возоновление церковных и религиозных служб, правда, пока только в одной Баварии с 4 мая.

- Вера и общество укрепляют нас, особенно в трудные времена,- заявил CNN глава канцелярии Баварии Флориан Херрманн.

Во Франции, наоборот, отказались даже рассматривать вопрос об открытии ресторанов, как минимум до мая.

Коронавирус ударил не только по демографии и здравоохранению, но и по экономике. Лидеры ЕС договорились о создании фонда для восстановления пострадавших стран. Фонд превысит 1 триллион долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU