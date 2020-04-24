2020-04-24T22:33:41+03:00
В мире

В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму

Власти официально запретили использовать удары плетьми как способ наказания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Общественники Королевства требовали отмены этой формы наказанияОбщественники Королевства требовали отмены этой формы наказанияФото: REUTERS
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В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания. Раньше порку назначали за не серьезные преступления и правонарушения. Например, за использование бранных выражений, за критику власти в Интернете, за вождение без прав, за контрабанду и нелегальную торговлю.

Общественники выступали с критикой такой формы наказания. Были случаи, когда к порке приговаривали за домагательства и нахождение в состоянии опьянения в публичном месте. Н идельна была и система оценки правонарушения, некоторые судьи "имели возможность интерпретировать религиозные тексты и выдвигать свои собственные предложения" при определении наказания.

Как сообщает Reuters, 24 апреля суд королевства выпустил документ, запрещающий порку.

Всем, кто в этом месяце был приговорен к ударам плетьми, изменят форму наказания на штраф или тюрьму.

- Эта реформа является важным шагом вперед в области прав человека в Саудовской Аравии,- сказал президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алабвад.

Избежать наказания поркой, кстати, не смог даже представитель королевской династии - в 2016 году принца приговорили к ударам плетьми по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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