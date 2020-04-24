В Москве смертность от коронавируса за неделю выросла в два раза

24 Апр 2020 2020-04-24T22:47:35+03:00

Вирус вызывает осложнения даже у молодых людей, если есть какие-либо хронические заболевания Фото: REUTERS

24 апреля в оперштабе москвы сообщили о смерти еще 41 пациента с коронавирусом

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За неделю в Москве почти в два раза выросла смертность от коронавируса. В оперштабе по информированию о пандемии в столице сообщили вечером 24 апреля о смерти еще 41 человека с положительным тестом на Covid-19. Самому молодому из умерших было 34 года самому пожилому 92.

- У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом,- сообщили в оперштабе.

Сахарный диабет был у 10 из 41 погибшего. У остальных также нашли сопутствующие заболевания. Причем, коронавирус может вызвать осложнения у пациентов как с такими серьезными заболеваниями как лейкоз или вирусный гепатит, так и у людей с достаточно распространенными болезнями - холецистит и гипертония.

- Если до 16 апреля в Москве регистрировалось не более 14 смертей среди носителей инфекции, то с 17 апреля этот показатель стал превышать 20 в сутки, 22 апреля скончалось уже 27 пациентов, 23 апреля – 37, 24 апреля – 41,- сообщили в соцсетях оперштаба.

В Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений, важно еще "минимум две недели" соблюдать режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU