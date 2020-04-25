Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 апреля 2020: Заболевших будут лечить военные врачи

25 Апр 2020 2020-04-24T23:24:56+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 25 апреля 2020

Изменить размер текста: A A

611 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за последние сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 7889 человек. 262 пациента уже выписаны. 66 человек скончались.

Больше всего заболевших - в городском округе Одинцово. Здесь уже несколько дней подряд фиксируют не менее 70 положительных тестов COVID-2019 в сутки. Десятка муниципалитетов с наибольшим числом подтвержденных пациентов с коронавирусом.

1. Одинцово - 545 (+74 заболевших за сутки)

2. Люберцы - 482 (+46)

3. Красногорск - 395 (+43)

4. Мытищи - 361 (+20)

5. Химки - 314 (+20)

6. Королев - 313 (+37)

7. Ленинский городской округ - 294 (+25)

8. Подольск - 258 (+26)

9. Балашиха - 248 (+28)

10. Пушкино - 217 (+12)

Губернатор Андрей Воробьёв поручил главам городских округов создать еще 5 тысяч койкомест для болеющих в легкой форме. Помимо этого, как и было заявлено ранее, во временно переоборудованных стационарах созданы 7,7 тысяч мест для коронавирусных больных.

На доплаты медикам, работающим с болеющими COVID-2019, из регионального бюджета дополнительно выделили 2,2 млрд рублей.

В Одинцове начал работу первый инфекционный военный медцентр. Он создан по поручению Владимира Путина, таким образом армия будет помогать бороться с распространением коронавируса. Медцентр рассчитан на 100 койокмест, военные медики будут здесь лечить гражданских. На днях второй такой центр откроется в Подольске.

ИСТОЧНИК KP.RU