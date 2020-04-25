Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 апреля 2020: Заболевших будут лечить военные врачи
611 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за последние сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 7889 человек. 262 пациента уже выписаны. 66 человек скончались.
Больше всего заболевших - в городском округе Одинцово. Здесь уже несколько дней подряд фиксируют не менее 70 положительных тестов COVID-2019 в сутки. Десятка муниципалитетов с наибольшим числом подтвержденных пациентов с коронавирусом.
1. Одинцово - 545 (+74 заболевших за сутки)
2. Люберцы - 482 (+46)
3. Красногорск - 395 (+43)
4. Мытищи - 361 (+20)
5. Химки - 314 (+20)
6. Королев - 313 (+37)
7. Ленинский городской округ - 294 (+25)
8. Подольск - 258 (+26)
9. Балашиха - 248 (+28)
10. Пушкино - 217 (+12)
Губернатор Андрей Воробьёв поручил главам городских округов создать еще 5 тысяч койкомест для болеющих в легкой форме. Помимо этого, как и было заявлено ранее, во временно переоборудованных стационарах созданы 7,7 тысяч мест для коронавирусных больных.
На доплаты медикам, работающим с болеющими COVID-2019, из регионального бюджета дополнительно выделили 2,2 млрд рублей.
В Одинцове начал работу первый инфекционный военный медцентр. Он создан по поручению Владимира Путина, таким образом армия будет помогать бороться с распространением коронавируса. Медцентр рассчитан на 100 койокмест, военные медики будут здесь лечить гражданских. На днях второй такой центр откроется в Подольске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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