2020-04-25T02:03:43+03:00
В мире

Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей

Власти города ошиблись в прогнозах
Алексей ОСИПОВ
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Плавучий госпиталь USNS Comfort. Фото: Nall Morgan/U.S. NavyПлавучий госпиталь USNS Comfort. Фото: Nall Morgan/U.S. Navy
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Мэрия Нью-Йорка объявила, что больше не нуждается в помощи армейских медиков в борьбе с COVID-19. Количество заболевших коронавирусом устойчиво снижается уже неделю.

В последний день апреля от одного из пирсов в устье реки Гудзон отшвартуется военный плавучий госпиталь USNS Comfort. Он вернется на базу приписки в Норфолке.

До конца мая просуществует временный госпиталь, который был развернут армейскими медиками в крупнейшем нью-йоркском выставочном центре Javitz Center.

На борту корабля планировалось размещать пациентов с острыми заболеваниями, не связанными с коронавирусом. Однако, из-за суматохи в один из дней на него привезли 20 больных COVID-19, всем им была оказана помощь.

В Javitz Center, который был готов принять от 2000 до 6000 пациентов, больных не привозили вообще, т.к. городские госпитали справились с наплывом пациентов своими силами.

Похоже, что нью-йоркская мэрия ошиблась в своих прогнозах касательно количества больных COVID-19, которым потребуется госпитализация.

Однако, она не потратила на это ни цента, так как армейский бюджет финансируется из федеральной казны

ИСТОЧНИК KP.RU

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