Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Мэрия Нью-Йорка объявила, что больше не нуждается в помощи армейских медиков в борьбе с COVID-19. Количество заболевших коронавирусом устойчиво снижается уже неделю.
В последний день апреля от одного из пирсов в устье реки Гудзон отшвартуется военный плавучий госпиталь USNS Comfort. Он вернется на базу приписки в Норфолке.
До конца мая просуществует временный госпиталь, который был развернут армейскими медиками в крупнейшем нью-йоркском выставочном центре Javitz Center.
На борту корабля планировалось размещать пациентов с острыми заболеваниями, не связанными с коронавирусом. Однако, из-за суматохи в один из дней на него привезли 20 больных COVID-19, всем им была оказана помощь.
В Javitz Center, который был готов принять от 2000 до 6000 пациентов, больных не привозили вообще, т.к. городские госпитали справились с наплывом пациентов своими силами.
Похоже, что нью-йоркская мэрия ошиблась в своих прогнозах касательно количества больных COVID-19, которым потребуется госпитализация.
Однако, она не потратила на это ни цента, так как армейский бюджет финансируется из федеральной казны
ИСТОЧНИК KP.RU
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