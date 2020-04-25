Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома

25 Апр 2020 2020-04-25T02:03:55+03:00

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Звезды нью-йоркской «Метрополитен-оперы» примут участие в благотворительном концерте At Home Gala. Все пожертвования будут направлены в фонд «Метрополитен-оперы», которая как и многие другие сцены мира, закрыта сейчас из-за эпидемии коронавируса.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят, находясь в своих венских апартаментах. Эльдар Абдразаков - из своей московской квартиры. Из родной Польши будет транслировать свою партию Петр Бечала, из Латвии – Элина Гаранча, из Грузии – Анита Рачвелишвили. Свое согласие на участие в мероприятии дали также Рене Флемминг, Мэтью Поленцани, Соня Йончева и многие другие звезды оперной сцены.

Прямой эфир начнется 25 апреля, в 13:00 по нью-йоркскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Метрополитен-оперы», запись будет доступна там же до 18:30 нью-йоркского времени субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU