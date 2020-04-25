2020-04-25T02:03:55+03:00
В мире

Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома

Зрителями благотворительного гала-концерта cмогут стать все желающие
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Анна НетребкоАнна НетребкоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Звезды нью-йоркской «Метрополитен-оперы» примут участие в благотворительном концерте At Home Gala. Все пожертвования будут направлены в фонд «Метрополитен-оперы», которая как и многие другие сцены мира, закрыта сейчас из-за эпидемии коронавируса.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят, находясь в своих венских апартаментах. Эльдар Абдразаков - из своей московской квартиры. Из родной Польши будет транслировать свою партию Петр Бечала, из Латвии – Элина Гаранча, из Грузии – Анита Рачвелишвили. Свое согласие на участие в мероприятии дали также Рене Флемминг, Мэтью Поленцани, Соня Йончева и многие другие звезды оперной сцены.

Прямой эфир начнется 25 апреля, в 13:00 по нью-йоркскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Метрополитен-оперы», запись будет доступна там же до 18:30 нью-йоркского времени субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома
Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы
Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
Оперштаб: скончавшиеся от коронавируса москвичи страдали от хронических заболеваний
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина